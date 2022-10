Prevenzione al Genovesi-Da Vinci, la vicesindaca: "Scuola luogo ideale per promuovere la salute". E il Comune si illumina di rosa

"La prevenzione si prende cura di me": questo il titolo della lodevole iniziativa organizzata da Fidapa Salerno, Soroptmist club, Lions Club Salerno Principessa Sichelgaita, Rotary eClub Due Golfi, domani, 19 ottobre, alle 10.30, presso l'aula magna del Genovesi-Da Vinci. Dopo i saluti della dirigente scolastica, Lea Celano, prenderà la parola la vicesindaca, assessora alle Pari Opportunità, la dottoressa Paky Memoli: "La scuola rappresenta senz'altro il luogo giusto per promuovere la prevenzione e parlare agli adolescenti dei danni causati dal fumo, dall'alcol, delle malattie trasmissibili sessualmente e dell'importanza di comportamenti corretti, di una dieta equilibrata e quindi della tutela della salute, intesa non solo come assenza di malattia, ma come uno stato di benessere fisico, psichico e sociale", ha osservato la dottoressa Memoli.

Il programma

Previsti anche l'intervento della dottoressa Grazia Cioffi dirigente medico igienista presso la direzione medica di presidio AOU Salerno e la testimonianza di Maria Langella. Inoltre, alle ore 19, Palazzo di città si illuminerà simbolicamente di rosa, dedicando attenzione alla tematica della prevenzione.