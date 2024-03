Ritorna "Salute, Prevenzione e Sport: prima tappa al Convitto Nazionale Tasso

Si terrà mercoledì 6 marzo, dalle ore 10 alle 12, presso l’Aula Magna del Convitto Nazionale Torquato Tasso di Salerno, la prima tappa dell’iniziativa “Salute, Prevenzione e Sport”, organizzata dai Centri Verrengia in collaborazione con Hygieia - Associazione Mutualistica di Banca Campania Centro e Power Basket Salerno, in partnership con l’Humanitas Salerno e con il patrocinio del Comune di Salerno. Un evento itinerante, ideato dal professore Domenico Verrengia e dal Direttore Commerciale Carmine Giordano, dedicato alla corretta informazione in ambito sanitario che, nelle precedenti edizioni, ha coinvolto oltre 4 mila studenti, ottenendo un grande riscontro.

L'iniziativa

La tappa prevede un focus su corretti stili di vita e orientamento al mondo delle professioni sanitarie. Interverranno Claudio Naddeo, Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale T. Tasso; Fabio Polverino, Presidente della Commissione Bilancio del Comune di Salerno; Francesco Verrengia, Medico Radiologo e Responsabile Sviluppo Business dei Centri Verrengia; Roberto Schiavone, Presidente Humanitas Salerno e Carmine Parrella, Direttore Generale della Power Basket Salerno, società sportiva che sta attualmente disputando i Play – In Gold del Campionato di serie B interregionale regalando tantissime soddisfazioni ai suoi tifosi e a tutti gli appassionati di basket della città.

Ci saranno testimonianze sull’importanza dello sport e della corretta alimentazione a cura di Daniel Farabello, Head Coach della Power Basket Salerno e Lucas Chaves, Capitano della Power Basket Salerno, del nutrizionista Antonio Cretella e del fisioterapista Mattia Landi. Inoltre, l’Humanitas Salerno metterà a disposizione la professionalità dei suoi volontari per fare formazione sul primo soccorso.Questo al Convitto Nazionale T. Tasso di Salerno è il primo incontro di una serie di appuntamenti. Sempre a marzo, gli specialisti di Salute e Prevenzione saranno ospiti nella Sala Petrone di Banca Campania Centro. Ad aprile, tappa al Profagri. L’obiettivo è di portare la salute tra i banchi di scuola e trasmettere i valori dello sport come parte integrante della crescita dell’individuo.