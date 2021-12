Tumore al seno: arriva nei centri Verrengia la Tomosintesi Digitale della Mammella

Buone notizie per la diagnosi precoce al seno: presso i centri Verrengia di Salerno, infatti, da questo mese è disponibile la Tomosintesi Digitale della Mammella.

La Tomosintesi Digitale

Il tumore al seno è la neoplasia più frequente in assoluto nella popolazione femminile, che colpisce una donna ogni otto durante la vita. Per questo motivo la prevenzione ricopre un ruolo fondamentale perché aiuta la diagnosi precoce di un eventuale tumore e ne facilita il trattamento. Un esame fondamentale per la diagnosi precoce è la Tomosintesi Digitale della Mammella, che consente di esaminare la mammella a singoli strati, individuando così lesioni di dimensioni più piccole.

Il commento

"La tomosintesi delle mammelle fonde la tecnica della mammografia digitale col principio stratigrafico che si usa nella TAC, quindi è un avanzamento tecnologico enorme. Uno strumento fondamentale a disposizione del radiologo, che permette di rintracciare anche lesioni tumorali di piccole dimensioni - ha spiegato il professore Domenico Verrengia - Nella radiologia moderna la tecnologia è tutto - continua Verrengia - Grazie all’accuratezza diagnostica di esami come la tomosintesi e alle scansioni 3D, possiamo ottenere risultati incredibili per la prevenzione di tumori come quello al seno che purtroppo colpiscono molte donne. Non ci fermeremo qui ovviamente. Stiamo lavorando a campagne di prevenzione specifiche rivolte alle donne e a incontri di sensibilizzazione sul tema" ha concluso.