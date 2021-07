Vaccini anti-Covid: nuovo open day per i minori e i genitori all'Augusteo

L'accesso è libero e non necessita di prenotazione: è aperto per tutti i residenti della provincia di Salerno anche se non iscritti in piattaforma

Dopo l'open day del 7 luglio, l'Asl di Salerno organizza una nuova iniziativa rivolta ai ragazzini e alle loro famiglie. E' in programma l'11 luglio, , dalle ore 14 alle 17, l'open day per i minori over 12 e i loro genitori per la somministrazione della prima dose del vaccino Pfizer.

L'appuntamento

L'accesso è libero e non necessita di prenotazione: è aperto per tutti i residenti della provincia di Salerno anche se non iscritti in piattaforma. L'appuntamento con i vaccini anti-Covid, dunque, è per domenica pomeriggio al teatro Augusteo.