Vaccini over 80: ecco richiederlo a domicilio per gli anziani allettati

E' possibile vaccinarsi a domicilio, per gli over 80 non deambulanti. Lo rendo noto l'Asl di Salerno: per chi avesse richiesto la vaccinazione anticovid sulla piattaforma Sinfonia nei primi giorni di adesione, senza aver potuto indicare il campo "non deambulante" poichè non presente, c'è comunque la possibilità di ottenere il servizio.

Come richiedere

All'utente, infatti, basterà richiedere la vaccinazione a domicilio inviando una mail a hd_ecovid@soresa.it indicando il codice fiscale dell'anziano e specificando "non deambulante".