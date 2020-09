Visite senologiche e consulenze alimentari gratuite a Salerno: l'iniziativa

Tornano, le consulenze sull'alimentazione e le visite senologiche gratuite, a Salerno: "Noi in Rosa aps" in collaborazione con l'assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno promuove il progetto Insieme per la Vita, il 28 settembre alle ore 17, presso la parrocchia Sant'Eustachio in via Quintino di Vona, a Pastena.

Come partecipare

Obbligatoria la prenotazione al numero 3928677918, dal lunedì al venerdì dalle 9 ale 12 e dalle 16 alle 19. A disposizione delle pazienti, i senologi Carlo Iannace e Giuseppe Amaturo, insieme alla biologa nutrizionista Veronica Gaeta.