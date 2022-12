24 tonnellate di pellet non a norma sequestrate al Porto di Salerno

Sequestrate 24 tonnellate di pellet non a norma. È il risultato dell'operazione effettuata dalla Guardia di Finanza e dall'Ufficio Dogane di Salerno presso il porto cittadino.

Il sequestro

Il carico, proveniente dalla Turchia, era destinato ad un'azienda calabrese. Secondo l'ipotesi investigativa, sulle confezioni di pellet sarebbero stati apposti in maniera illecita marchi riconducibili a note società di certificazione delle qualità, risultate totalmente estranee alla vicenda. Il responsabile della società coinvolta è stato segnalato alla Procura della Repubblica per importazione e commercio di prodotti non a norna e per la vendita di articoli industriali contraffatti.