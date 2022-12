Concerto dei Negramaro, il sindaco: "Gli artisti rifiutano piazza della Concordia e in piazza della Libertà andrebbe chiuso il parcheggio"

"Concerto di Capodanno in Piazza della Concordia? Il motivo per cui non è possibile è semplice: gli artisti rifiutano tale localizzazione per motivi acustici, così come mi è stato rappresentato dagli uffici". Parola del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli che ha replicato agli interventi dei consiglieri sulla questione concerto dopo le polemiche degli ultimi giorni sulle restrizioni e sulla location scelta.

Piazza della Libertà

Un'occasione per ribadire anche le motivazioni del "no" a Piazza della Libertà: "Ci è stato riferito che non risponde ai requisiti perché si ritiene che in caso di manifestazioni vada chiuso il parcheggio sotterraneo. Ad inizio gennaio chiederò incontri alla Prefettura per capire quali siano i parametri richiesti per effettuare show di questo tipo. Organizzeremo piani di sicurezza che terremo nel cassetto e che utilizzeremo quando ce ne sarà bisogno".