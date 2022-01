Adeguamento lidi, Avella: "In Commissione, rappresentanti gestori e Assessore Urbanistica"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"Registro con soddisfazione l'accoglimento - da parte del Presidente della III Commissione Annona e Turismo Pasquale Criscito - della mia richiesta di riorganizzazione delle strutture balneari cittadine in adeguamento al PUAD Regione Campania. E' nostra intenzione garantire che, nella complessiva visione di valorizzazione e sviluppo del comparto produttivo legato alla risorsa - mare, il Comune di Salerno guidi il processo di riammodernamento delle strutture balneari al fine di realizzare un rinnovato, riequilibrato e più proficuo rapporto tra gli interessi di natura pubblica e privata. In sede di III Commissione, della quale sono membro, saranno quindi auditi rappresentanti dei balneari e l'Assessore all'Urbanistica, al quale potremo chiedere, tra l'altro, conferma circa il prossimo inizio dei lavori di ripascimento del litorale cittadino per il tratto Pastena - Torrione". Lo dichiara il consigliere comunale Rino Avella.