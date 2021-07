Agropoli, pronto il restyling del centro cittadino: ecco il progetto

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola, ha individuato tra gli interventi prioritari quelli tesi a migliorare la vivibilità del centro cittadino. Si punta ad intervenire su Piazza Vittorio Veneto e su Piazza Nassiryia, ponendo in essere interventi di riqualificazione delle aree pedonali e/o a traffico limitato del centro cittadino, con l’obiettivo di rendere più accogliente l’area pedonale affinché funga da volano ad un nuovo sviluppo economico della città. La somma necessaria, pari a 265.000 euro circa, è già disponibile in bilancio quale residua di tre vecchi mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti.

I dettagli

Il principale intervento riguarderà Piazza Caduti di Nassiryia per la quale è stata prevista una ridistribuzione degli spazi con rifacimento della pavimentazione, sistemazione e rifacimento della fontana, installazione di panchine. Gli ulteriori interventi consisteranno nella rimozione delle panchine a mezza luna esistenti in via Piave, che verranno sostituite con altre di arredo urbano; in Piazza Vittorio Veneto verranno posizionate delle panchine intorno ai due alberi di magnolia. E ancora: verranno rimosse le panchine monolitiche in marmo presenti su Corso Garibaldi e ne verranno predisposte altre di arredo urbano, come quelle di via Piave. Inoltre verranno predisposti alberi e piante, distribuiti nelle diverse aree.

Il commento

"Si tratta di un restyling – afferma il sindaco Adamo Coppola – che mira a ridare vitalità e dignità al salotto e cuore pulsante della città, per un centro cittadino più accogliente e gradevole".