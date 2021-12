Paura in via Laspro, crolla l'albero sulla scuola: la denuncia di Celano

Un albero di grosso fusto è crollato sulla scuola primaria “Gianni Rodari” in via Laspro, a Salerno. Lo ha denunciato e documentato con foto il consigliere comunale, Roberto Celano.

Lo sfogo

Su Facebook, Celano (Forza Italia) ha scritto: “Potevano esserci conseguenze drammatiche. È andata bene. Dobbiamo sempre confidare nel fato? In zona altri alberi, come da noi sollecitato, meriterebbero attenzione e manutenzione. Salerno non ha amministrazione. È il caso che chi ha già fatto troppi danni comprenda e si faccia da parte”.