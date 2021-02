Allerta maltempo, chiudono le scuole anche a Salerno

Nel provvedimento, adottato dal sindaco nella serata di oggi, sono sospesi inoltre tutti i servizi educativi all’infanzia, con contestuale chiusura delle scuole e istituti, autonomi e/o paritari, su tutto il territorio comunale per la giornata di domani

Scuole chiuse anche a Salerno per il maltempo. A causa dell'allerta meteo "arancione" prevista per domani (martedì 9 febbraio), il sindaco Vincenzo Napoli - al termine del Coc (Centro operativo comunale) riunitosi alle ore 19 di oggi - ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Gli altri servizi

Nel provvedimento, adottato nella serata di oggi, sono sospesi anche tutti i servizi educativi all’infanzia, con contestuale chiusura delle scuole e istituti, autonomi e/o paritari, su tutto il territorio comunale per l’intera giornata di domani.