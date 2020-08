Falliscono furto ad Angri, ladri prendono a pietrate il muro di una villa

Tentano un raid in una villa ad Angri, ma falliscono il colpo. A quel punto, lanciano pietre contro le mura dell'appartamento. E' accaduto domenica scorsa, in via Orta Longa, già da tempo una delle zone dove si registrano spesso episodi di furti in appartamento

Il colpo fallito

A far desistere i ladri è stato l'intervento delle persone che vivono nell'appartamento, una proprietà privata. Le vittime scampate al furto tuttavia non avrebbero mai pensato che i banditi, forse infuriati per il colpo fallito, avessero potuto prendere a pietrate la loro abitazione. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine, che hanno ricevuto la denuncia dei proprietari della villa.