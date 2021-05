San Marzano sul Sarno: riapre domani il Parco Urbano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Riapre domani, domenica 23 maggio alle ore 10, il Parco Urbano di San Marzano sul Sarno. La riconsegna della grande area verde ai cittadini e, soprattutto ai bambini, avviene in un giorno di festa perché vuole rappresentare un segno di rinascita dopo questa lunga fase di incertezze e di paure provocate dalla pandemia. I lavori di riqualificazione del verde e delle strutture sono stati possibili grazie alle donazioni di singoli cittadini e di associazioni che hanno contribuito mettendo anche a disposizione il proprio tempo libero dedicandosi alle attività di ripristino del grande giardino pubblico di San Marzano sul Sarno.

“Sono felice di riconsegnare ai cittadini e ai bambini – ha detto il sindaco Carmela Zuottolo – il Parco Urbano. Si tratta di un evento importante per la nostra città che si riappropria di un luogo simbolo. È un segnale di speranza e di rinascita che ci consente di guardare al futuro con maggiore ottimismo. Ritengo bella e straordinaria l’opera svolta, in maniera gratuita, da un gruppo di cittadini e associazioni che hanno lavorato intensamente in questi giorni per ridare decoro al Parco. Voglio anche ringraziare chi ha sostenuto anche economicamente i lavori. Un segnale importante che mette in evidenza quanto sia necessaria la collaborazione tra associazioni, cittadini e amministrazione comunale per rendere la nostra città più bella e accogliente. Domattina mi aspetto di vedere tante famiglie e tanti bambini a cui abbiamo destinato delle sorprese”.