Passaggi a livello a rischio: il sindaco di Baronissi emette un'ordinanza rivolta a Rete Ferroviaria Italiana

Ho emesso questa mattina ordinanza sindacale (n. 60) nei confronti di RFI per l’ immediato ripristino/adeguamento stradale e per la rimozione di detriti e di materiali edili abbandonati dopo lavori eseguiti in prossimità di passaggi a livello.

Lo ha reso noto il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante: "I lavori su diverse tratte adiacenti ai passaggi a livello (corso Garibaldi , via Conforti - cimitero comunale -, via Fondo Pagano) risultano eseguiti in violazione del codice della strada e a rischio per la sicurezza di automobilisti e pedoni ; inoltre nei medesimi siti ingenti quantità di materiale di risulta e detriti abbandonati - ha detto - Nessun riscontro è stato dato da RFI alle nostre (anche) formali e collaborative sollecitazioni; di qui l’emissione dell’ordinanza con la quale si intima a RFI - a cui sono evidentemente sconosciuti civiltà e rispetto istituzionale oltre che decoro urbano - l’immediata messa in sicurezza ed adeguamento dei lavori, nonché la immediata bonifica dei luoghi. In mancanza, entro un ragionevole lasso di tempo esporremo i fatti alla Autorità Giudiziaria", ha concluso.