"Vostra figlia ha bisogno di 10mila euro": anziano truffato a Battipaglia

Continuano le truffe ai danni di anziani anche a Battipaglia. Ignoti, infatti, hanno telefonato ad un uomo di 80 anni dicendogli che la figlia aveva bisogno urgente di 10 mila euro. E così, per ben due volte, si sono recati presso la sua abitazione per raccogliere il denaro (il risparmio delle pensioni, ma anche oggetti preziosi).

La denuncia

Soltanto successivamente la vittima si è resa conto di essere caduta nel tranello. E così con i familiari ha sporto denuncia ai carabinieri. Si tratterebbe di una banda di professionisti che sta mettendo a segno truffe in diversi comuni della provincia. Le indagini sono tuttora in corso per risalire alla loro identità.