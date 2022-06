Battipaglia, le rassicurazioni del sindaco: "118, le ambulanze restano in città"

“Da qualche giorno è venuta fuori una notizia circa la possibilità di trasferire il servizio 118 alla frazione Ariano del Comune di Olevano Sul Tusciano. Immediatamente ci si è attivati per verificare la fondatezza di questa notizia", commenta così attraverso il suo profilo Facebook, Cecilia Francese, sindaco di Battipaglia

Ad Olevano Sul Tusciano non risulta alcuna richiesta scritta da parte dell’Asl di tale trasferimento. I locali di cui si parla sono destinati ad accogliere un Poliambulatorio ed è impensabile per una questione logistica la delocalizzazione del servizio 118 in quell’area. Da subito sia la Sindaca di Battipaglia Cecilia Francese e sia il consigliere regionale Andrea Volpe, lavorando in sinergia, si sono attivati per trovare una soluzione interloquendo sia con la dottoressa D’Aniello che con il Direttore Sanitario e Generale dell’Asl per l’individuazione di locali idonei per allocare il servizio 118. Resta chiara la volontà da parte dell’Asl Salerno di lasciare a Battipaglia il servizio 118. Luogo centrale dal punto di vista logistico per offrire un servizio essenziale e migliore all’utenza”. Lo rassicura, su Facebook, la sindaca Cecilia Francese.