"Sposti l'auto dal parcheggio delle ambulanze", infermiere picchiato all'ospedale di Sarno

Nuovo episodio di violenza all’interno dell’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno. Ieri pomeriggio, verso le 18:30, un uomo è arrivato al pronto soccorso bloccando con la propria automobile l’area di sosta delle ambulanze. Poi – secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine - ha cercato di superare la fila per accedere al triage.

L'aggressione

Un infermiere in servizio lo ha invitato a spostare la vettura ma l’uomo, in preda all’ira, lo ha picchiato con calci e pugni procurandogli varie escoriazioni e una contusione alla spalla. Poi, l’aggressione e fuggito via. Al vaglio degli uomini in divisa le telecamere che potrebbero aver ripreso la colluttazione o la targa della vettura dell’uomo.