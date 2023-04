Bomba carta dinanzi all'abitazione della sindaca Lanzara: la solidarietà, Iannone presenta un'interrogazione

Nuovo attentato nel salernitano: a 24 ore dall'esplosione dinanzi all'abitazione del primo cittadino di Roccapiemonte, Carmine Pagano, nella notte appena trascorsa, un'altra bomba carta è deflagrata in via Ferrentino, a Castel San Giorgio, dinanzi al palazzo in cui risiede la sindaca Paola Lanzara. Lo scoppio ha danneggiato il portone. Indagini a tutto campo, dunque, per far chiarezza su quanto accaduto e appurare se i due episodi siano legati tra loro o meno.

La solidarietà

Sul fatto, interviene la prima cittadina di San Marzano sul Sarno, Carmela Zuottolo: "Sono solidale con gli amici sindaci Paola Lanzara e Carmine Pagano. Sotto attacco non ci sono solo le comunità di Castel San Giorgio e Roccapiemonte, ma tutto l'Agro nocerino sarnese. Si faccia chiarezza su questi episodi e su quelli dei mesi scorsi ai danni degli amministratori locali del comprensorio. Lavoriamo tra mille difficoltà. Abbiamo bisogno del sostegno concreto dello Stato. Conosco bene le sensazioni vissute dai sindaci Lanzara e Pagano in queste ore. Nei mesi scorsi - ricorda- ho vissuto momenti d'angoscia per i raid ai danni di due componenti della mia maggioranza: Pasquale Alfano e Angela Calabrese. Non si può pensare di vivere sotto questo terrore solo perché si è deciso di impegnarsi concretamente per la propria comunità. Lo dicevo prima e lo ribadisco ora: lo Stato non ci abbandoni. La Prefettura attivi subito un tavolo specifico sull'argomento. Due bombe in meno di 24 ore ad altrettanti sindaci sono un segnale che non possiamo sottovalutare. Chiunque sia il mandante, la risposta dello Stato deve essere forte".

I commenti

E Mario Polichetti primario della Gravidanza a rischio dell’Azienda ospedaliera universitaria di Salerno e dirigente sindacale della Uil Fpl Salerno, incalza: "Solidarietà alla sindaca di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, per l'attentato che ha subito questa notte. Dopo il caso di Roccapiemonte è un episodio inquietante. Lo Stato intervenga subito a difesa delle istituzioni. Ventiquattro ore dopo i fatti accaduti al sindaco Carmine Pagano, ci ritroviamo davanti ad un altro episodio analogo che angoscia non poco il comprensorio. Alla sindaca Lanzara va tutta la mia stima umana. Non si abbatta. Mi auguro che la magistratura faccia al più presto luce su questa vicenda e individui i responsabili", ha aggiunto. Intanto, il primo cittadino di Sant'Egidio, Antonio La Mura: "La notizia dell'esplosione di una nuova bomba, questa volta nei pressi dell'abitazione della Sindaca di Castel San Giorgio Paola Lanzara, desta non poca preoccupazione. Solo ieri, ad essere oggetto di un atto del tutto simile era stato il collega Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano. Stanotte, questo nuovo grave episodio. Nell'esprimere piena solidarietà anche a Paola, auspico che Magistratura e Forze dell'Ordine possano al più presto fare luce su questi fatti, il cui susseguirsi solleva un'ombra di allarme e preoccupazione nei cittadini". Ancora, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia di Castel San Giorgio esprime solidarietà ai due sindaci: "Questi atti destano una profonda preoccupazione in tutta la collettività e vanno condannati senza se e senza ma! La violenza in ogni sua forma deve essere bandita dalla vita di ogni cittadino. Con forza il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia sottolinea che, gesti così eclatanti, tra l’altro durante la settimana santa, vanno banditi invitando le forze dell’ordine sempre presenti e puntuali sul nostro territorio a fare piena luce".

L'interrogazione

Infine, il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone annuncia: “Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi per le chiare minacce che stanno ricevendo gli amministratori di Roccapiemonte e Castel San Giorgio. Sono fatti gravi che non vanno minimamente sottovalutati. Ho molta fiducia nel lavoro delle Forze dell’Ordine e della Magistratura ma è bene anche alzare l’attenzione politica. È dovere di tutti essere vicini alle vittime e chi rappresenta lo Stato non deve mai essere lasciato solo”.