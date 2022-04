Busitalia: novità per la linea 9, al via la corsa scolastica di potenziamento

Ad integrazione della ordinaria programmazione scolastica della linea 9 Siano-Salerno, da mercoledì 27 aprile e fino all’8 giugno, sarà attivata una corsa aggiuntiva scolastica di rafforzamento su una tratta particolarmente interessata dai flussi scolastici, con il potenziamento alle ore 8 Siano-Camerelle.

Nuove fermate

Sono state istituite delle nuove fermate in ambito urbano per la discesa dei viaggiatori. Sulle linee 2-20 provenienti da Salerno e dirette ad Ogliara, sono state istituite 2 nuove fermate in via della Sanginella di Ogliara, sul marciapiede destro in direzione S. Mango (senso di marcia centro città-periferia), all'incirca in corrispondenza delle bretelle di collegamento con il centro abitato di Ogliara: fermata nel tratto iniziale della via della Sanginella, altezza civico 4 e una fermata nel tratto finale della via della Sanginella, altezza civico 20.

Inoltre, sulle linee 13-16 provenienti da Giovi e dirette al capolinea di via Z. Bianco a Pastena, annunciata l'istituzione di 1 nuova fermata lungo la via C.A. Petrone, nel quartiere di Pastena, di fronte al civico 22. I nuovi punti di fermata sono attivi con effetto immediato e corredati da una apposita segnaletica verticale, con il palo classico di “fermata bus” targato Busitalia Campania.