Capitello, rinvenuto ordigno bellico sulla spiaggia: scattano i divieti

A trovarlo è stato un giovane che ha prontamente allertato la Capitaneria di Porto. E così i militari sono giunti sul posto per mettere in sicurezza l’area, mentre il sindaco Francesco Giudice ha disposto il divieto di sosta lungo l’arenile per le imbarcazioni e di passeggio per i pedoni