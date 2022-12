Capodanno in piazza Amendola: il piano traffico a Salerno, centro off limits

Tutto pronto, per il concerto dei Negramaro in piazza Amendola, il 31 dicembre. Dalle ore 11 dell'ultimo dell'anno, dunque, scatta il divieto di sosta e di fermata su ambo i lati della carreggiata, nonchè, dalle 16, il divieto di transito fino al concludersi del concerto, sul Corso Garibaldi, da via Cilento a via Roma, su via Roma, via Cavaselice, traversa Santa Lucia, via Porta di Mare (tra via Da Procida e Lungomare), traverse Regina Costanza e Giuseppe Verdi, nonchè in via Pertini, su entrambi i lati di piazza Matteo Luciani, presso Largo Ragno e sul lungomare Trieste da piazza Umberto I a traversa Santa Lucia.

Gli altri divieti

Inoltre, sempre dalle 11 del 31 dicembre, divieto di sosta e fermata in via Lista e via Centola e dalle ore 16, su via Lista vige il senso unico di circolazione con direzione di marcia mare-monte, mentre in via Centola c'è il doppio senso ec ai veicoli provenienti dal parcheggio di piazza della Libertà diretti a via Pertini in senso contrario a quello consentito. In piazza Luciani, dalle 16 doppio senso a ridosso dei negozi, per i veicoli provenienti e diretti in via Monti, idem per chi proviene da via Portacatena e deve dirigersi su piazza Luciani. Ancora, i veicoli che provengono da via Porto diretti al centro, possono tornare indietro verso il viadotto Gatto o svoltare in via Centola e poi proseguire su via Lista. Inoltre, chi proviene da via Sabatini deve svoltare a destra o a sinistra e chi arriva da Corso Garibaldi giunti a via Cilento possono andare o sul lungomare o impegnare la corsia dei bus diretta in piazza XXIV Maggio. Infine, i pullman dovranno rispettare i percorsi alternativi predisposti dai gestori.