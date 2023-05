Castel San Giorgio, morì dopo le dimissioni dall'ospedale: il gip ordina nuove indagini

Morì dopo le dimissioni dall'ospedale, nel 2019. Il gip ordina nuove indagini e rigetta l'archiviazione della procura, in relazione al decesso di un 81enne di Castel San Giorgio. L'uomo fu trasferito in ospedale, quel giorno, a causa di un malore che gli provocò anche una ferita alla testa, essendo caduto in casa. In ospedale, a Nocera, lo avevano poi dimesso prescrivendogli una visita cardiologica con terapia.

Il decesso

Tornato a casa fu colpito da un secondo malore ma la prima ambulanza giunta sul posto, non aveva il medico a bordo. Dopo poco giunse la seconda, ma i tentativi di rianimare l'anziano furono vani. Il gip ha disposto che il pm chiarisca il ruolo dei 7 medici indagati, che ebbero in gestione l'anziano, chiarendo le ragioni delle dimissioni e la procedura che fece giungere a casa della vittima un'ambulanza, senza il medico a bordo.