Giovane tifoso minacciato a Cava, il sindaco Servalli: "Episodio inqualificabile"

Il sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli, condanna l'aggressione subita da un dodicenne nella città metelliana ieri pomeriggio perché indossava una mascherina ed una maglia della Salernitana.

Il commento del sindaco

"Provo grande dispiacere per questo episodio inqualificabile che non appartiene al senso di accoglienza e di civiltà della comunità di Cava de' Tirreni" ha affermato Servalli in un'intervista rilasciata a Telecolore: "In tutte le città ci sono gurppi di facinorosi che intendono in maniera sbagliata il tifo. Tutti i cavesi sono dispiaciuti per questo episodio. Mi farebbe piacere avere qui in Comune il ragazzo e la sua famiglia".