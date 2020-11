Foto del Papa per truffare anziani, due napoletani finiscono in carcere

Foto del Papa per truffare anziani. Finiscono in manette. L'operazione è stata condotta nei confronti di persone pregiudicate e residenti nel napoletano tra Melito di Napoli e Secondigliano. Ad intervenire i carabinieri della stazione di Centola Palinuro a conclusione di un’articolata attività di indagine per furto aggravato con strappo in concorso.

L'indagine

L'episodio risale allo scorso febbraio. I due uomini, con la scusa di vendere immagini raffiguranti il Papa, si erano introdotti a casa di una anziana donna. Una volta individuato il nascondiglio del denaro, i due avevano strappato di mano il bottino di circa 3000 euro, per poi darsi alla fuga. Grazie ad una minuziosa attività di ricerca indiziaria, avvalendosi di telecamere a circuito chiuso e dichiarazioni testimoniali, i carabinieri sono riusciti poi ad identificare i due ladri, finiti a quel punto in carcere.