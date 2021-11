Concessione di loculi cimiteriali di nuova realizzazione: la manifestazione di interesse a Bracigliano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bracigliano la manifestazione di interesse per la concessione di loculi cimiteriali di nuova realizzazione nel cimitero comunale. Tale disposizione, secondo quanto indicato nell’avviso sottoscritto dal Sindaco Antonio Rescigno, tiene conto, allo stato attuale, della carenza di posti da assegnare in concessione per le diverse sepolture. Viste le richieste pervenute all’Ente, intese ad ottenere la concessione di posti per le future tumulazioni, considerata la nuova disponibilità alla realizzazione di nuovi loculi in un’area del cimitero comunale; ritenuto necessario, per i motivi sopra esposti, di provvedere alla realizzazione nel cimitero di nuovi loculi e ritenuto altresì opportuno, al fine di programmare al meglio l’intervento programmato, è utile ai competenti uffici comunali, conoscere il numero dei cittadini interessati alle nuove concessioni.

Per tale ragione, il Primo Cittadino ha invitato i cittadini interessati alla concessione di nuovi loculi presso il Cimitero del Comune di Bracigliano a presentare domanda, utilizzando l’apposito modulo, disponibile presso la sede comunale e sulla “home page” del sito internet istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.bracigliano.sa.it.

La domanda, indirizzata al Sindaco del Comune di Bracigliano non costituisce nessun impegno definitivo per la concessione. Il termine di scadenza per la presentazione dell’istanza della manifestazione di interesse è fissato in 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando.

Al fine della presentazione delle domande è utile conoscere che:

1) La concessione avrà la durata di 99 anni;

2) La concessione cimiteriale per i residenti può concedersi solo in presenza di salma o ceneri.

3) La concessione e la relativa graduatoria di priorità per i loculi nei confronti dei viventi avverrà secondo il seguente ordine di priorità:

- a) di avere in prestito il loculo di altro concessionario;

- b) di non essere concessionario di alcun loculo tutti i cittadini nati a Bracigliano, già residenti o che hanno la residenza nel medesimo Comune, di età superiore ad anni 65;

- c) di non avere coniuge o parenti o affini entro il 4° grado già in possesso di altro loculo libero;

- d) a tutti i cittadini, già residenti o che hanno la residenza nel medesimo Comune, che NON hanno coniugi o parenti o affini entro il 3° grado in possesso di un loculo libero, senza limiti di età;

4) La concessione per le urne cinerarie nei confronti dei viventi è consentita a tutti i cittadini nati, già residenti o residenti nel Comune di Bracigliano, senza limiti di età.

Nel caso in cui, all’esito della manifestazione di interesse, vi siano le condizioni per procedere all’esecuzione dei lavori di costruzione dei loculi, verrà richiesto a coloro che hanno presentato domanda e che rientrano nei punti sopra elencati, di confermare l’impegno e corrispondere un l’importo stabilito per ogni tipologia di loculo, come appresso riportato, nel seguente modo:

- a) Il 30% dell’importo stabilito a seguito dell’approvazione della graduatoria di assegnazione;

- b) Il 50% ad effettivo inizio lavori;

- c) Il 20% (saldo) ad effettivo fine lavori

LOCULO TIPO – 4° Livello €uro 1.500,00

LOCULO TIPO – 3° Livello €uro 1.900,00

LOCULO TIPO – 2° Livello €uro 2.000,00

LOCULO TIPO – 1° Livello €uro 1.800,00

Qualora il numero delle richieste pervenute risultasse superiore al numero delle concessioni disponibili, questo Ente procederà all’assegnazione delle concessioni in parola, secondo delle seguenti modalità:

1. ordine di priorità indicati nei punti 3/a e 3/b del presente avviso;

2. numero cronologico del protocollo in arrivo dell’istanze di manifestazione di interesse;

3. coloro che non sono assegnatari di altri loculi.

Modalità di presentazione della domanda:

- consegna dell’istanza presso lo sportello dell’Ufficio Protocollo;

- PEC: protocollo@pec.comune.bracigliano.sa.it