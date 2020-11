Ingressi scaglionati, termoscanner e mascherine al Cimitero di Salerno, sul posto anche il sindaco

Dispositivi di protezione, igienizzanti e distanziamento, questa mattina, presso il Cimitero di Salerno. A recarsi al Camposanto per verificare la situazione, l sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, alcuni assessori e il direttore del Cimitero.

Ecco quanto emerso

E' emerso che i visitatori indossino la mascherina e rispettino le distanze di sicurezza. Il cimitero è stato dotato di termoscanner per la misurazione della temperatura e di gel igienizzanti a tutti i varchi che sono costantemente attenzionati dalle pattuglie della Polizia municipale e dalla Protezione civile, per disporre un ingresso scaglionato delle persone nel rispetto di tutti i dispositivi per il contenimento del Covid.