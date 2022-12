Concerto in piazza Amendola a Capodanno, i comitati: "Scelta che non comprendiamo"

"Non comprendiamo come sia possibile che non venga utilizzata Piazza della Libertà per il concerto di Capodanno considerando che nel tempo é stato sempre vantato l'uso di quello spazio proprio per eventi di questo tipo. E continuiamo a non comprendere perché venga realizzato un concerto con una sicura massiva affluenza in uno spazio così affogato ed una gestione studiata così artificiosa e complicata che spaventa molto". È quanto scrivono il Comitato Salerno Mia ed il Comitato Centro Storico Alto.

Il concerto

Nel mirino la decisione di organizzare il concerto in piazza Amendola invece che in piazza della Libertà. "Un momento di festa - scrivono i comitati - che poteva essere gestito valorizzando tutta la città realizzando concerti più piccoli in tutte le piazze principali di Salerno piuttosto che affogare uno spazio che limiterá ancora una volta la vita dei cittadini di Salerno ostaggio di scelte che di certo non sono volte a mettere al centro del progetto Salerno la qualità della vita dei residenti. Abbiamo diritto a delle spiegazioni ed ad un cambio di rotta rispetto alle scelte fatte".