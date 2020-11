Muore per Covid-19 una persona ad Angri: i casi positivi negli altri comuni

Un altro decesso nel salernitano per Covid-19. Si registra nel comune di Angri, come spiega il sindaco Cosimo Ferraioli: "Costernato dalla notizia ricevuta, devo comunicarvi un altro decesso causa covid-19 di un altro dei nostri concittadini che ci ha lasciati nei giorni scorsi. Dopo notifica ufficiale pervenuta dall’ASL, siamo così costretti ad aggiornare il bollettino nel nostro Comune: 4 nuovi positivi, 15 guariti e 1 decesso"

Gli ultimi casi della serata di oggi, per Covid-19, riguardano alcuni comuni del salernitano. A Fisciano, per esempio, il sindaco ha comunicato la positività di Teresa Landi, familiare di un caso positivo precedentemente rilevato. Per lei sono stati attivati i protocolli di messa in quarantena domiciliare.

Gli altri casi

Sono invece 8 i casi a Capaccio Paestum, 7 nel comune di Pellezzano, 1 a Bracigliano e San Cipriano Picentino. Cinque invece i casi a San Valentino Torio, con tredici nuovi guariti, così come a Montecorvino Rovella, su sessanta tamponi esaminati. Due i casi a Giffoni Sei Casali, nove nel comune di Vietri sul Mare, 6 a Scafati e 7 a Pontecagnano Faiano.