Covid-19: nuovi casi positivi ad Agropoli, Pellezzano e Sala Consilina

Aumentano ancora i casi positivi nei comuni della provincia di Salerno. Altri 4 sono stati rilevati a Pellezzano: si tratta di Farina Concetta residente in Cologna, Florio Federica, Florio Andrea e Cozzolino Maria, residenti in Capezzano (hanno autorizzato la divulgazione del nome). Sono scattati, quindi, i protocolli di messa in quarantena dei soggetti positivi e dei conviventi.

Gli altri comuni

Salgono i contagi a Sala Consilina con 7 nuove positività al Covid-19: due dei nuovi contagiati, già in isolamento domiciliare, appartengono ad un nucleo familiare, dove nei giorni scorsi è già stata registrata la positività di uno dei componenti. Ora i totali attualmente sono 137. Infine, un caso positivo è emerso ad Agropoli (46 i complessivi, 41 i guariti).