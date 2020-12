Covid-19: nuovi contagi ad Angri, Pellezzano, Eboli e Pagani

Nuovi contagi nel salernitano. Per iniziare, ad Angri, 4 positivi e 15 nuovi guariti. "Non ci aspettavamo certo di registrare zero contagi anche oggi, ma si conferma il rallentamento del contagio nel nostro comune e siamo finalmente scesi sotto i trecento concittadini attualmente positivi. - ha osservato il sindaco Cosimo Ferraioli - Il numero dei guariti inoltre, sommati a quelli di oggi, continua a salire e questo ci rasserena. Continuiamo così. Mascherina, Igiene delle Mani e Distanziamento le nostre armi". A Pellezzano, intanto, 2 nuovi casi di positività: entrambi i Cittadini sono residenti a Capezzano, mentre sei le guarigioni registrate in giornata.

I casi

A seguire, ad Eboli risultano 10 le persone ufficialmente negativizzate e 11 i nuovi positivi. È 214 il numero complessivo degli ebolitani attualmente contagiati ed in isolamento. Infine, a Pagani oggi 15 nuovi positivi al Covid-19, per un totale di 733 persone al momento contagiate.