Covid-19: altri quattro decessi, Eboli piange un infermiere. Nuovi contagi in 4 comuni

Quattro nuovi decessi di persone affette dal Covid-19 tra Natale e Santo Stefano in provincia di Salerno. La città di Eboli piange Lucio Fulgione, 52 anni, infermiere presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale “Maria Santissima Addolorata”: non aveva altre patologie. Il tampone era risultato positivo agli inizi di dicembre: le sue condizioni di salute non sembravano gravi, poi il virus avrebbe preso di mira i polmoni strappandolo all’amore della sua famiglia e all’affetto di amici e colleghi. Numerosissimi i messaggi di cordoglio pubblicati, in queste ore, sui social network per ricordare un uomo buono, generoso e stimato da tutti.

Gli altri decessi

Un anziano con altre patologie è morto ad Acerno nel Giorno di Natale: “Cari concittadini - scrive il sindaco Massimiliano Cuozzo - con immensa tristezza nel cuore, devo comunicare un'altra vittima legata al Covid 19. A nome dell'Amministrazione Comunale e di tutta la Comunità si esprime vicinanza alla famiglia”. Lutto anche a Colliano per la morte di un uomo, che soffriva di patologie pregresse, ricoverato presso il Covid-Hospital di Scafati; a Palomonte, infine, nella notte fra il 23 e il 24 dicembre, è morto un altro anziano risultato affetto dal Coronavirus.

I contagi nei comuni

A Ceraso sono risultate positive due persone: si tratta di una donna che lavora al Nord, ma è originaria del comune cilentano, e del suo compagno. Il sindaco Gennaro Maione ha disposto per loro l’isolamento domiciliare, così come per i familiari della donna. Altri 4 casi positivi a Baronissi, 3 sono stati rilevati a Montecorvino Rovella, 2 a Colliano e 1 a Giffoni Sei Casali.