Covid-19 a Pellezzano, quattro nuovi casi positivi: l'appello del sindaco

Altri quattro positivi di Covid-19 sono stati registrati, nelle ultime ore, nel comune di Pellezzano. Si tratta di Mario Giordano, residente in Pellezzano Capoluogo (ha autorizzato alla divulgazione del proprio nome); due cittadini residenti in Pellezzano Capoluogo; un cittadino a Coperchia, collegato ad un precedente caso di positività. Sono scattati i protocolli di messa in quarantena dei soggetti positivi e dei conviventi.

