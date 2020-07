Covid-19, ventinove nuovi casi positivi in Campania: il bollettino

Sono 29 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Campania. E’ quanto comunica l’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica. Si precisa che il report forniti fa riferimento ai tamponi effettuati fino alle ore 23.59 di ieri, lunedì 27 luglio.

I dettagli

I tamponi positivi sono 29 ed in totale quelli effettuati sono stati 1546. Il totale dei positivi al Covid, dall'inizio della pandemia, è di 4599 persone su 326098 tamponi effettuati. Non ci sono persone deceduti. In totale, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono morte 434 persone in Campania. C'è una buona notizia: guarita una persona. Dunque il totale guariti è aggiornato a quota 4128.