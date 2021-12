Covid-19: contagi a scuola a Palinuro e Pontecagnano

Continua a viaggiare tra i banchi di scuola, il Covid-19: in particolare, a Palinuro 3 bambini della classe prima della scuola primaria e 3 della classe seconda della scuola media sono risultati contagiati. Dopo la sanificazione delle scuole e gli esiti dei tamponi con esito negativo, sono riprese regolarmente le lezioni.

L'altro contagio

Intanto, a Pontecagnano, in una scuola dell'infanzia di Sant'Antonio, è risultata contagiata una maestra. Al via la ricostruzione dei contatti: apprensione anche per le famiglie dei piccoli alunni.