Lavoratori delle cooperative e Covid a Salerno, parla il sindaco: "Fiduciosi per il futuro"

A margine del Consiglio Comunale, durante il quale ha lungamente dibattuto anche di Salernitana, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli ha fatto il punto sui casi Covid a Salerno e sulle proteste dei lavoratori delle cooperative.

Lavoro

Termina un anno con epilogo turbolento. I lavoratori delle cooperative in sit-in, anche oggi, hanno chiesto certezze. "I lavoratori hanno la mia solidarietà ma devono avere comportamenti sereni - commenta il primo cittadino - Mi rivolgo alla loro correttezza: devono avere comportamenti sobri e tranquilli, perché c'è Consiglio Comunali e ci sono persone che devono accedere a Palazzo di Città. Ci siamo attiviti per dare loro risposte praticabili, soluzioni percorribili. Domani sarà pubblicato il bando per i prossimi due anni con clausola sociale in primo piano: garantire il più possibile occupazione di chi era già occupato. Fatto questo, possiamo passare all'adempimento ponte fino alla pubblicazione della gara, formulato dagli uffici competenti".

Covid

"La situazione di Salerno è nella media di 30 contagi al giorno: talvolta un po' meno e talvolta di più. Non è una situazione di tutto riposo ma regge la campagna vaccinale e poi assumeremo, se sarà necessario, ulteriori disposizioni restrittive. Vigilie senza villa comunale: si chiudono per una giornata per evitare problemi. E' utile soprattutto alla vigilia di Capodanno, tant'è che abbiamo annullato le feste in piazza".