Covid-19: altri contagi casi a Nocera Superiore e Mercato San Severino

Due nuovi contagi a Nocera Superiore. A comunicarlo, il sindaco Giovanni Cuofano: "Abbiamo ricevuto dal Dipartimento Asl comunicazione di positività al tampone Covid19 per due nuovi concittadini, già in isolamento preventivo ed attualmente monitorati. - ha detto - Sono, in totale, quattro i soggetti attualmente positivi in isolamento".

L'appello del primo cittadino

Rispettiamo il distanziamento sociale, usiamo sempre la mascherina, sia all'aperto che in luoghi chiusi, atteniamoci ai Protocolli previsti dal DPCM e dalle Ordinanze. Ognuno deve fare la sua parte se vogliamo evitare misure ancora più stringenti.

Mercato San Severino

Intanto, altri due cittadini di Mercato San Severino, entrambi residenti al Capoluogo sono risultati positivi al Covid-19. I nostri concittadini sono asintomatici ed attualmente sono in isolamento domiciliare presso la propria abitazione. "Giungano a loro gli auguri di tutta la comunità di una pronta guarigione. - ha detto il sindaco Antonio Somma - Chiedo a tutti di prestare la massima attenzione nel rispettare le normative e le raccomandazioni".