Ordinanza anti-assembramenti: il sindaco di Salerno chiude parchi e ville

ordinanza sindaco salerno chiusura parchi-2Folla sul Corso di Salerno e nelle altre strade dello shopping, inopportuni capannelli, inevitabile rischio di nuovi contagi. Le amministrazioni comunali hanno osservato l'andamento del fine settimana e hanno deciso di adottare immediati provvedimenti. E' accaduto anche nel Comune capoluogo.

I dettagli

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha firmato una nuova ordinanza. Ha disposto, fino al 20 dicembre, la chiusura di tutti i parchi, ville e giardini comunali recintati, lasciando libero accesso agli esercizi commerciali, delimitando i percorsi con apposite attrezzature per inibire l'ingresso e l'uso delle strutture. L'amministrazione comunale ha anche annunciato altri settanta agenti in arrivo per le festività natalizie. Salerno sarà blindata.

