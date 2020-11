Covid a Mercato San Severino: tre contagiati, l'annuncio del sindaco

Ancora Covid, ancora contagi in provincia di Salerno e nella Valle dell'Irno. Dopo l'annuncio del sindaco di Fisciano sui nuovi positivi e la decisione del primo cittadino di Baronissi di estendere i tamponi a tutti gli ospiti di una casa di cura, ha informato la comunità a mezzo Facebook anche il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma.

I dettagli

"Altri 3 nostri concittadini sono risultati positivi al Covid-19", ha scritto. E' stato autorizzato a fornire anche le generalità in due casi su tre: "Sono Ciro Amaro (sono stato autorizzato alla divulgazione del nome), residente nella frazione Sant'Eustachio, è asintomatico ed è attualmente in isolamento domiciliare presso la propria abitazione, la signora Marianna Landi (sono stato autorizzato alla divulgazione del nome), residente nella frazione Acquarola e coniuge del signor D'angelo risultato positivo ieri, e' asintomatica ed è attualmente in isolamento domiciliare presso la propria abitazione. Positivo al Covid anche un signore, residente nella frazione Sant'Angelo. Asintomatico, era già in isolamento domiciliare presso la propria abitazione. Giungano a loro gli auguri di tutta la comunità di una pronta guarigione. Chiedo a tutti di prestare la massima attenzione nel rispettare le normative e le raccomandazioni".