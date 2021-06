Covid a Salerno: 3 nuovi positivi, i dati del Ruggi e dei laboratori

Si tratta di tre uomini. Per quanto riguarda il report del laboratorio dell'azienda ospedaliera, il contagiato è un 50enne. Tampone effettuato il 7 giugno, refertato l'8. Gli altri due contagiati, indiivudati dai laboratori privati, sono un 42enne e un 53enne

Sono in costante calo i contagiati da Covid-19 a Salerno. I nuovi positivi, infatti, sono 3, tutti maschi. Per quanto riguarda il report del laboratorio dell'azienda ospedaliera, il contagiato è un 50enne. Tampone effettuato all'Usca. il 7 giugno, refertato l'8.

Gli altri due contagiati, indiivudati dai laboratori privati, sono un 42enne e un 53enne. Prosegue nel frattempo il monitoraggio dell'Asl, finalizzato all'indagine epidemiologica sulla popolazione.