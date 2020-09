Covid-19, un caso positivo a Giffoni Sei Casali: l'annuncio del sindaco

"L’Asl Salerno mi ha comunicato la positività al Covid-19 di un cittadino residente a Giffoni Sei Casali". Con queste parole, il sindaco Francesco Munno annuncia alla comunità giffonese la notizia di un concittadino contagiato.

I dettagli

"Si trova già da qualche giorno in quarantena domiciliare - ha spiegato il sindaco -, è per fortuna asintomatico e le sue condizioni di salute sono buone. Non sono stato autorizzato a divulgare i dati personali. Vi invito a rispettare la privacy. La situazione è sotto controllo e circoscritta da parte dell’Asl. A nome dell’intera Comunità di Giffoni Sei Casali auguro una pronta guarigione al nostro concittadino.

Non è giunto il momento di abbassare la guardia. Rispettiamo le norme anti Covid per il bene di tutti".