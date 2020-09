Covid-19, De Luca conferma: "Le scuole riapriranno il 24 settembre"

Sta per slittare ufficialmente la riapertura delle scuole in Campania. "Nella riunione di giunta decidiamo oggi pomeriggio il rinvio dell'anno scolastico al 24 settembre accogliendo la richiesta che ci è stata fatta dai comuni, dall'Anci (l'associazione dei comuni), da tutti i sindacati della scuola. Sapete che abbiamo avuto incontri di recente con tutte le componenti scolastiche e nell'ultimo incontro che abbiamo avuto è stato rilevato che non vi sono tutte le condizioni per aprire il 14 settembre" annuncia, da Salerno, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine della presentazione dei lavori del Palazzetto dello Sport, in zona Arechi.

Le regole

Il governatore conferma: “Sarà obbligatorio lo screening sierologico per il personale scolastico, così da affiancare il lavoro dei medici. Acquisteremo termoscanner per la misurazione della febbre davanti agli istituti scolastici. I Comuni hanno chiesto più tempo per fare accordi con società private e garantire trasporto scolastico”.