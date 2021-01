Maltempo e danni, Angri sotto l'acqua: il sopralluogo del sindaco

Stamattina ho fatto personalmente questo video presso una delle zone colpite dalle esondazioni, e potuto ascoltare ancora una volta il dramma dei residenti. Questa ormai è la guerra di tutti e io non mi esimo dal parteciparne in prima persona. Dobbiamo continuare a dare forti segnali e ad alzare la voce. Il tempo delle attese è finito! Ci sono tutte le condizioni per dichiarare lo stato di calamità naturale ed è una strada da intraprendere ora prima che sia troppo tardi.



Lo ha detto il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, dopo aver appurato con i suoi occhi gli ingenti danni provocati dal maltempo di oggi sul territorio. "Io ci sono e sarei grato se tutti gli Amministratori, compresi quelli di minoranza che hanno scambiato questa emergenza come l’ennesima occasione per denigrarmi, facessero lo stesso. Che venissero a toccare con mano la vera tragedia che si sta consumando nelle periferie angresi. Il Rio Sguazzatoio va attenzionato subito! - ha detto - Io non abbandono i miei concittadini. Più riguardo questo video, e più mi convinco che se la Regione continua ad ignorarci deve ritenersi l’unica responsabile di quanto sta accadendo e potrà accadere. Basta polemiche, bisogna agire e farlo subito!".