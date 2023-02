Dehors e insegne sradicate dal vento in tutta la città, intanto a Torrione scatta l'allarme per i materiali scoperti dell'ex Sacro Cuore

Le raffiche di vento stanno mettendo in ginocchio Salerno. In particolare, in piazza Portanova una grossa insegna pubblicitaria è stata sradicata ed è finita al suolo: se in quel momento qualcuno si fosse trovato ad attraversare quel tratto di strada, si sarebbe potuto verificare un dramma.

Il vento ha anche distrutto la vetrata di un dehors di una pizzeria della piazza, come mostra la foto di Antonio Capuano. Sul posto i carabinieri e la Polizia Municipale di Salerno.

Disagi anche nei parcheggi di via Demetrio Moscato, con danni alle auto in sosta per i rami spezzati e finiti sulle vetture. Sempre a Torrione, sale la tensione per l'area dell'ex istituto Sacro Cuore dove, da giorni, le coperture dei materiali potenzialmente pericolosi per la salute, sono state danneggiate. Ed ora, con il vento, le polveri rischiano di arrecare gravi conseguenze alla zona.

Foto dell'ex Sacro Cuore di Guglielmo Gambardella