Ex Istituto Sacro Cuore: nuovamente danneggiati i teloni che ricoprono il materiale potenzialmente pericoloso

Nuovamente rimossi i teloni che ricoprono l'area di circa 3mila metri quadri dove è in corso l’abbattimento dello stabile ex “Sacro Cuore”. Come è noto, dopo lo stop dei lavori da parte della Procura, per la sospetta presenza di amianto nel cantiere, l'area è stata sequestrata dalla Polizia Municipale per errato smaltimento di materiale pericoloso.

Per il maltempo e il vento, adesso, i teloni che ricoprono il materiale sospetto, risultano nuovamente danneggiati: preoccupati, i residenti della zona che chiedono il ripristino immediato della copertura del materiale potenzialmente pericoloso per la salute.