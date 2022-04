Distributore automatico di alcolici a Salerno, Baselice (Società Italiana di Alcologia): "Una città a misura di giovani richiede altre offerte"

Una offerta che di fatto rischia di rappresentare un oggettivo moltiplicatore dei fenomeni di intossicazione alcolica, soprattutto per i minorenni e i giovani che possono così h24 aggirare controlli e divieti in un contesto già segnato dalla degenerazione sempre più massiccia della movida verso la cronaca nera.

E' quanto osservato da Aniello Baselice, medico membro del direttivo della Società Italiana di Alcologia, in merito al nuovo distributore automatico spuntato in via Mercanti che somministra per lo più alcolici. "Più alcol, più violenza, più aggressioni tra le persone e bande. E più delitti. Una città a misura dei giovani richiede altre offerte", ha concluso il dottor Baselice.

Il dottor Baselice