Baronissi green: attivo il distributore automatico dei sacchetti per la differenziata

Operativo e funzionante da oggi, in centro città, un altro distributore automatico dei sacchetti per il conferimento dei rifiuti, riservato alle utenze domestiche. Il macchinario si trova al parco della Rinascita, posizionato nel gabbiotto di Baronissi Sicura: "Sarà utile ai cittadini che potranno evitare così il disagio di portarsi, per il ritiro, alla Isola Ecologica", ha spiegato il primo cittadino, Gianfranco Valiante.

Il distributore è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle ore 17 alle 19.30, il sabato dalle 9.30 alle 12.30.

Ricariche elettriche

Intanto, il Comune di Baronissi rende note le stazioni di ricarica delle auto elettriche, a servizio della comunità, attraverso l'app Be Charge, per una città più green.

La mappa delle stazioni e colonnine erogatrici:

- Largo Ambrosoli;

- Largo dei Ferrovieri;

- Via don Minzoni.