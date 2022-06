Eboli, rifiuti abbandonati nei pressi dei condomini: pioggia di verbali

Pioggia di verbali in località Santa Cecilia ad Eboli, dove questa mattina Sarim e polizia locale hanno effettuato una serie di controlli presso alcuni condomini. Presenti anche il sindaco Mario Conte e l’assessore all’Ambiente, Nadia La Brocca.

I controlli

Nelle aree interessate è stato riscontrato l’abbandono indiscriminato di rifiuti di ogni genere (ingombranti compresi) ed il mancato rispetto del calendario della raccolta differenziata. Nelle prossime ore il sindaco provvederà ad emanare un’ordinanza di bonifica indirizzata ad uno dei condomini in viale Eburum. L’assessore La Brocca, inoltre, ha in programma una serie di incontri con gli amministratori dei condomini per controllare i residenti e per avviare azioni finalizzate all’individuazione di coloro che, da non residenti, scelgono quell’area per sversare in maniera indiscriminata i propri rifiuti. “Non saranno tollerati oltre atti di inciviltà e mancanza di rispetto per l’ambiente – ha dichiarato l’assessore La Brocca – Sono in programma ulteriori controlli che interesseranno tutta la città, dal centro storico alle periferie e questa volta entreranno in azione anche i volontari ispettori ambientali che sono ormai pronti”.