Elezioni per CdA e Senato Accademico, esulta la Cisl: "Risultato storico"

Risultato storico per la federazione Cisl Università dopo le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze del Personale tecnico-amministrativo negli Organi Accademici: l’organizzazione sindacale, infatti, elegge l’unico rappresentante in Consiglio di Amministrazione e tutti e tre i rappresentanti in Senato Accademico. A poche ore dal termine della tornata elettorale per il rinnovo delle rappresentanze del Pta negli Organi Accademici dell’Ateneo di Salerno, si registra un’affermazione storica per la Federazione Cisl Università. Su di un elettorato attivo composto da 609 elettori hanno votato 592, dunque il 97,21 %.

Gli eletti

Per il consiglio di amministrazione è stato eletto Giuliano Grieco, che ha ottenuto 485 preferenze e solo 87 per l’altro candidato, Michele Pugliese. Entrano, invece, nel Senato Accademico: Gerardo Pintozzi ha ottenuto 221 preferenze; Giuseppina Tirendi che ha ottenuto 131 preferenze; Gianpaolo Noschese che ha ottenuto 128 preferenze. Nulla da fare, invece, per Mariagrazia Luciano che ha ottenuto 87 preferenze e Antonio Pontillo che ha ottenuto 18 preferenze. Piena soddisfazione esprime il segretario generale Pintozzi, per l’impegno profuso dai candidati in sinergia con tutta la dirigenza sindacale Cisl, impegno che ha consentito di conseguire questi risultati. L’appuntamento elettorale appena concluso è stato affrontato da tutto il personale con senso di coesione e di appartenenza.

Il commento

“Il voto ha legittimato – dichiara Pintozzi – la solidità delle rappresentanze in seno agli Organi Accademici, conferendo ad esse la giusta linfa per interpretare i bisogni del PTA, nella prospettiva del benessere dell’Ateneo tutto e dell’intera Comunità universitaria. Questo non è che il primo momento in cui si concretizzano gli sforzi posti in essere dall’Organizzazione: nei primi giorni di aprile, infatti, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu). Sarà, quello, un momento cardine per riaffermare e rinsaldare la massiccia presenza della Cisl al tavolo negoziale; per continuare un confronto continuo e costante con la Governance, al fine di incidere in una realtà complessa e multi sfaccettata come quella dell’Ateneo di Salerno. Dalla sinergia tra le rappresentanze negli Organi e quelle nella Rsu, infatti, la Cisl potrà trarre la forza necessaria per far sì che le proprie idee e le proprie posizioni politiche possano assurgere a tema di discussione, nella prospettiva del giusto riconoscimento delle legittime aspettative del Personale tecnico – amministrativo”.