Facilitatore aggredito: le precisazioni di Salerno Pulita

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Gentili colleghi, in relazione alla vicenda della rapina avvenuta sabato 4 giugno, ai danni di due facilitatori che stavano distribuendo il materiale informativo del nuovo piano per la raccolta dei rifiuti, ci preme evidenziare che le foto pubblicate non si riferiscono all’episodio.

Il fatto, come è noto, è avvenuto in via Madonna di Fatima, mentre nelle immagini si vedono i facilitatori che consegnano un mastello in zona San Leonardo ad una persona anziana che, suo malgrado, viene associata da lettori e telespettatori all’episodio. Pertanto vi preghiamo, se possibile tecnicamente, di rimuovere la foto associata all’articolo, di darne adeguata informativa e di non utilizzare più in futuro la foto per articoli che riguardano il nuovo piano di raccolta differenziata che entrerà in vigore dal 18 luglio.

Salerno Pulita si scusa con la persona interessata.